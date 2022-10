Um acidente envolvendo dois veículos no bairro Cajuru, em Curitiba, deixou cinco pessoas bem assustadas. Ninguém saiu ferido com gravidade, mas deixou o trânsito lento entre as ruas Herculano de Souza com Rodolfo Zenfi.

De acordo com informações, um dos motoristas acabou “furando” a preferencial e atingiu o outro carro. No total, cinco pessoas estavam nos veículos, mas ninguém precisou de atendimento médico com urgência. Um dos veículos praticamente tombou com a colisão e teve o vidro frontal quebrado.

O trânsito ficou lento na região, e agentes orientam os motoristas aevitar o local.