Uma ação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) recuperou, nesta segunda-feira (7), quatro veículos que tinham sido vendidos por empresa de fachada localizada no Rebouças, em Curitiba. As vendas foram feitas por consignação, mas os proprietários, segundo as investigações policiais, caíram em um golpe de estelionato, pois nunca receberam o pagamento relativo às vendas. Os veículos foram recuperados na capital, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e Tunas do Paraná.

Conforme explicou a PCPR, os carros das vítimas haviam sido vendidos por meio de uma empresa que ainda está sendo investigada pela polícia. Ao todo, são quatro vítimas de Curitiba que recuperaram seus veículos.

Ainda não há informações sobre quem seriam os falsos donos da empresa. Por meio de nota, a PCPR disse que “segue investigando o caso e realizando diligências a fim de apurar a dinâmica dos fatos e identificar os responsáveis pela ação criminosa”.

A polícia também deve apurar o número total de vítimas que possam ter sofrido o mesmo golpe de estelionato.

A investigação ocorre no 2.° Distrito da PCPR, que fica na Rua Chile, em Curitiba.