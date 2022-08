O maior fabricante de carros elétricos do mundo chegou em Curitiba. A BYD, empresa com sede em Xian, na China e fundada em 2003, entrou no Brasil para fortalecer a sustentabilidade de veículos de alto padrão. Depois de São Paulo, a capital paranaense recebe a segunda loja da rede de concessionárias. O início das atividades está marcado para o dia 18 de agosto, na Rua Rockefeller esquina com a Rua Chile, no bairro Rebouças.

A marca BYD é considerada o maior conglomerado empresarial automotivo da China, produtor de ônibus, caminhões, empilhadeiras elétricas, painéis, acumuladores e baterias automotivas e é a maior produtora de veículos elétricos do mundo.

A escolha de Curitiba para uma das primeiras concessionárias no país deve-se ao padrão criterioso do público. Segundo Danilo Maia Neves Junior, 48 anos, consultor sênior da BYD Servopa, a capital paranaense tem recebido bem os modelos dos veículos que serão inicialmente comercializados na concessionária no Rebouças.

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

“Percebemos que em Curitiba tem tudo para ser um sucesso. Estivemos por um mês no shopping Pátio Batel, com a apresentação do carro e foi extraordinário. O curitibano é muito crítico e tem um interesse do produto muito elevado. Percebemos que o carro elétrico atende às necessidades de muitas pessoas”, comentou Danilo.

O que significa BYD?

Segundo a marca chinesa BYD é a sigla para a frase “Build Your Dreams” , que traduzido para o português significa “Construa Seus Sonhos”.

Quanto custa um carro elétrico BYD?

Em Curitiba serão comercializados três modelos da marca, o SUV Tan, e T3 (furgão) e o sedan Han, que deve chegar a partir de novembro. O modelo Tan, SUV 100% elétrico, é vendido a partir de R$ 519 mil. “Existem carros similares elétricos com valores maiores, e digo que trabalhamos com custo benefício. Para o valor de mercado, o nosso está muito interessante. A entrega seria para 60 dias”, avisou Danilo.

O SUV Tan da BYD. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

Para chegar com moral na capital paranaense, a BYD fez a parceria com o Grupo Servopa. Tradicional na cidade e fundado em 1955, a atuação no segmento de concessionárias de automóveis, caminhões, motocicletas e consórcio, faz parte do dia a dia do curitibano. “Muitos entram na loja falando do consórcio Servopa. É uma empresa séria, e aumenta a nossa responsabilidade de levar junto o nome”, salientou Danilo

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

Serviço

BYD Curitiba

Endereço: Rua Rockefeller, 1217, Rebouças

Inauguração: 18 de agosto