Carros também precisam de cuidados especiais nos dias frios; veja dicas!

As baixas temperaturas desta semana em Curitiba – a mínima foi de 4,8ºC – podem causar um problema inesperado na vida dos motoristas. Não não são apenas as pessoas que são afetadas por essa mudança climática. Os carros também exigem mais cuidados nesse período, já que frio acaba afetando o funcionamento correto do veículo.

José Carlos Vilar, responsável pela CheckBox Pneus, loja com duas unidades em Curitiba (Seminário e Atuba) e outra em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, algumas dicas são importantes para não ter problema com o veículo, especialmente na hora da partida.

“As condições da bateria, reservatório cheio com gasolina para os carros Flex e combustível de qualidade. Vale sempre fazer uma revisão na parte elétrica e em todo o sistema de injeção”, comentou Vilar.

Confira as principais dicas e motivos para não dar erro na hora de virar de ligar o carro no frio

1 – Manter o reservatório de gasolina cheio

Os motoristas devem ficar atentos aos modelos de automóvel que dispõem de reservatório para gasolina. “Imaginando o carro a álcool, deixe o reservatório cheio”, reforçou Vilar

2- De olho na bateria

A bateria tem mais chances de arria em dias frios justamente porque a temperatura mais baixa dificulta a reação química da peça, a responsável por fornecer a energia. “Verifique sempre as condições e o nível da bateria no indicativo da própria bateria”, frisou Vilar

3 – Combustível de boa qualidade

Um combustível sem muita qualidade interfere na ligação do carro. “Para efeito da resposta é bem importante também”, completou Vilar.

Bônus: Outras recomendações que auxiliam é evitar acelerações com rotações muito altas logo após dar partida no motor. O correto é de que ele atinja a temperatura ideal de trabalho para garantir a lubrificação eficiente em todo o conjunto. Por fim, para aqueles mais cuidadosos, as geadas ou nevoeiros carregam uma determinada quantia de poluição que pode prejudicar a pintura do seu automóvel. A melhor forma de proteção é polir o veículo com frequência para evitar o desgaste da lataria.