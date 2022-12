A programação de espetáculos do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 terminou nesta sexta-feira (23), mas a beleza das luzes natalinas pela cidade se estende até o início de 2023. Quem não conseguiu ver toda a decoração antes de o Papai Noel chegar, tem até 8 de janeiro para se programar.

Também continuam até o segundo domingo de janeiro os nostálgicos carrosséis do Parque Tanguá e do Passeio Público, com passeios gratuitos para a criançada.

Além do encanto para os olhos, as iluminações e espaços cênicos natalinos em Curitiba são atrativos para as lentes de máquinas fotográficas e smartphones, em espaços instagramáveis que rendem belas composições fotográficas por si só ou nas selfies, para arrecadar likes e curtidas nas mídias sociais.

Confira os locais em que a decoração permanece até 8 de janeiro:

Decoração na Rua XV de Novembro e Palácio Avenida

Primeiro calçadão para pedestres do Brasil, a Rua XV de Novembro é palco dos trajetos a pé para viver o Natal em Curitiba. Patrocinada pelo O Boticário, a decoração na região conta com a Árvore da Vida, de 11 metros de altura, enfeitada com 5 mil vasos de sálvias, mantos de luzes e “candelabros” natalinos.

Uma grande estrutura em formato de presente com janelas convida os visitantes a fazerem uma foto de recordação, presenteados com bolhas de sabão e fragrâncias clássicas da marca.

Painéis de led em forma de janelas exibem fotos dos visitantes e os bancos do diálogo, para estimular a boa e velha conversa presencial. Também no Calçadão da XV, o tradicional edifício Palácio Avenida segue com a decoração em sua fachada.

Carrossel

Este ano não foram um, mas dois carrosséis que, com seus cavalinhos, fazem a alegria das crianças no Natal de Curitiba. O carrossel veneziano patrocinado pela Rede Condor, no Passeio Público, e o Carrossel de Luz Marista, no Parque Tanguá, seguem divertindo os curitibinhas até 8 de janeiro.

Carrossel de Luz no Parque Tanguá

Segunda a sexta, das 14h às 20h; sábados e domingos, das 14h às 21h.

Nos dias 24/11 e 31/12, das 14h às 20h. Estará fechado nos dias 25/12 e 1º/01

Carrossel Veneziano Condor no Passeio Público

Segunda a sexta, das 14h às 21h; sábados e domingos das 10h às 21h. Dias 24 e 31/12, até às 18h. Estará fechado nos dias 25/12 e 1º/01

Passeio Público

Além do Carrossel Veneziano, a atração natalina do Passeio Público, patrocinada pela Rede Condor, oferta um espetáculo de luzes por todo o passeio, com a ponte iluminada, a árvore de Natal Gigante, porta retrato iluminado e a fachada da Casa do Papai Noel, além da decoração da Ilha da Ilusão.

Árvores de natal

Ao todo, são 40 árvores de Natal iluminadas, que formam um roteiro e decoram toda a cidade. Entre elas, a árvore do lago do Parque Barigui é a mais alta com 22 metros, patrocinada pelo ParkShoppingBarigui. O parque também abriga a árvore instagramável na entrada pela Avenida Cândido Hartmann.

Na rotatória em frente à Prefeitura, no Centro Cívico, a estrutura patrocinada pela Volvo também merece a visita. Jardim Botânico, Parque Tanguá, Parque Náutico, Largo da Ordem, Igreja do Santa Cândida e Ruas da Cidadania são outros pontos em que esses símbolos do Natal se exibem, imponentes e iluminados.

Jardim Botânico – Jardim dos Sonhos Ademicon

O maior cartão-postal de Curitiba, o Jardim Botânico, se transformou no Jardim dos Sonhos, patrocinado pela Ademicon. Do portal de entrada à estufa de vidro, a decoração feita com milhares de luzes é um convite à contemplação e muitos registros fotográficos. Estrela dos Desejos, Bola de Natal de brilho infinito, um cavalo de carrossel decorado com guirlanda e um urso para abraçar os sonhos, caixa de presente e até globo de neve. As surpresas pelo caminho do Jardim dos Sonhos são várias, além da tradicional árvore de natal. A estufa apresenta, nessa época, um show de cores especial. Todos os dias, até 20h30. Não haverá show de luzes nos dias 24 e 31/12.

Bola Gigante de Natal – Praça Afonso Botelho

Uma árvore de Natal só é uma árvore de natal após ganhar seus enfeites. Por isso, a atração da Praça Afonso Botelho, no Água Verde, é uma bola de Natal gigante.

Com 15 metros de altura por 15 de diâmetro, a bola tem 3,6 toneladas de aço, revestida com quase 4 mil metros de fita de luz vermelha, garantindo registros cênicos instagramáveis tanto na parte externa quanto na parte interna.

Jardinetes da Servopa e Grupo Barigui na Rua General Mário Tourinho

A Rua General Mário Tourinho tem neste ano duas atrações cênicas natalinas para serem vistas por quem passa de carro, de ônibus ou a pé: a decoração da Servopa, no Jardinete Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto, e a do Grupo Barigui, no Largo Antonio Bordin. No Jardinete, a luzes formam uma árvore estilizada com mais de 10 metros de altura. Um totem com o clássico “ho ho ho” do Papai Noel convida o público a percorrer um minicircuito embalado por músicas natalinas.

Memorial Paranista

A iluminação que valoriza a fachada do Memorial Paranista segue também até o dia 8 de janeiro, que também se estende à estrutura das escadarias, no Jardim de Esculturas João Turin.. Memorial Paranista, Rua Mateus Leme, 4700 – São Lourenço

Rodoviária e estações-tubo

O transporte curitibano também entrou no espírito natalino, com iluminação especial. Em dez estações-tubo na Avenida Sete de Setembro, a Uninter instalou 1.650 metros de mangueiras de led. Estão decoradas as estações Eufrásio Correia, Alferes Poli, Oswaldo Cruz, Coronel Dulcídio e Bento Vianna, em ambos os sentidos. A Rodoviária de Curitiba ganhou uma decoração especial de Natal que também celebra os 50 anos do terminal. São 8 mil metros de microlâmpadas formando mantos de luz que estão encantando. O projeto, inédito, é uma parceria entre empresas rodoviárias, donos de comércios e a Urbanização de Curitiba (Urbs).