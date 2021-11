Os tradicionais cavalinhos e as “xícaras malucas” do carrossel veneziano voltam a ser atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021, desta vez no Parque Tanguá, no bairro Taboão. Nostálgica e inclusiva, a atração terá patrocínio da Rede de Supermercados Muffato e vai estrear no dia 26 de novembro. O brinquedo ficará aberto ao público até 9 de janeiro.

Ainda está sendo definido se o carrossel do Tanguá terá ou não agendamento de horário para os visitantes brincarem.

O carrossel veneziano começou a ser montado nesta sexta-feira (12) e vai ficar na esplanada onde estão dois cartões-postais do Tanguá: os espelhos d’água do Jardim Poty Lazzarotto e o belvedere. O brinquedo irá ocupar o lado oposto das duas atrações, próximo à escadaria que dá acesso ao local.

Se o conjunto já é normalmente impressionante para quem chega ao parque, imagine como ficará com o carrossel e a decoração natalina prevista para o local, como a árvore na cor verde formada por 50 mil microlâmpadas de LED e a iluminação que irá evidenciar os contornos do belvedere.

Carrossel do Tanguá começa a ser montado. Foto: Divulgação/SMCS

Como em 2019, quando esteve no Passeio Público, o carrossel veneziano terá acessibilidade para crianças e adultos com dificuldade de locomoção.

O brinquedo terá compartimentos que lembram as “xícaras malucas” dos parques de diversão e, é claro, os cavalinhos, que vêm à memória de todo mundo quando se pensa em carrossel. Serão 34 cavalinhos e quatro xícaras malucas.

Auto de Natal

Além do carrossel e da decoração natalina, o Tanguá receberá a partir de 21 de dezembro o Oratório de Natal Curitibano, uma superprodução a céu aberto da Fundação Cultural de Curitiba e que irá reunir 30 atores, cantores e bailarinos, que tomarão conta do parque para contar a história do nascimento de Jesus. As apresentações vão até 23 de dezembro e haverá agendamento.

A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021 pode ser conferida em: https://natal.curitiba.pr.gov.br/. Os eventos começam no dia 18 de novembro e a decoração poderá ser vista até 9 de janeiro. A programação está sujeita a alterações.

