Nesse mês de setembro, a icônica Rua 24 horas, completa 30 anos. Inaugurada no dia 12 de setembro de 1991, pelo ex-prefeito Jaime Lerner, ficou famosa por seu caráter inovador à época. Foi a primeira rua do Brasil com a característica de manter os estabelecimentos abertos dia e noite. Hoje, o local, que conecta as ruas Visconde de Nácar e Visconde do Rio Branco, funciona das 9h às 23h e é um ponto de encontro dos moradores, além de um dos cartões-postais da cidade.

No aniversário de 20 anos, em 2011, o espaço passou por uma revitalização, mas manteve os elementos arquitetônicos. O projeto original foi assinado por Abrão Assad, Célia Bim e Simone Soares, e tem como principal característica sua estrutura formada por 32 arcos de material metálico tubular, brancos, revestidos por vidro. Além disso, destacam-se os dois grandes relógios nas entradas, que marcam as horas em 24 intervalos, ao invés de 12.

“A Rua 24 horas é um marco da inovação curitibana. Com tanto tempo de atividade, passou por várias fases, mas ainda hoje atrai turistas e curitibanos para um espaço de convívio social e urbano que toda boa cidade precisa ter”, diz o prefeito Rafael Greca.

Para marcar as comemoração, no último fim de semana (11 e 12/09) o local recebeu uma apresentação da banda Lyra curitibana. Além disso, foram distribuídas 30 mudas de árvores nativas, uma para cada ano completado.

