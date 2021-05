Os usuários do cartão-transporte da Urbanização de Curitiba (Urbs) que o utilizam para pagamento em viagens dentro do município de Araucária, na região metropolitana, terão que fazer um novo cartão local. Com o fim do convênio entre os dois municípios, o cartão Urbs deixa de valer nas 47 linhas do Transporte Integrado de Araucária (Triar), que fazem viagens dentro dos limites do município.

A mudança vale a partir de 1º de junho. Araucária era o único município metropolitano em que o cartão Urbs também era aceito nas linhas locais. O fim do termo de cooperação, no entanto, não afeta integração do transporte entre as duas cidades, que continuará a funcionar normalmente, com as seis linhas metropolitanas que aceitam o cartão da Urbs.

Segundo o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, a distorção provocada pela diferença dos valores das tarifas das duas cidades nos últimos anos e também a falta de atualização do parque tecnológico do sistema Triar levaram ao fim do convênio.

Quando o contrato foi firmado, em 2005, Curitiba e Araucária tinham o mesmo valor da tarifa.

Desde 2018, no entanto, Araucária reduziu quatro vezes o valor da passagem das suas linhas municipais, a última delas nesse ano, para R$ 2,20. Apesar da tarifa menor, ao passar na catraca local, o passageiro com cartão da Urbs pagava R$ 4,50.

“Na prática essa diferença no sistema de bilhetagem, que era paga pelo usuário de Curitiba, ajudava a subsidiar a tarifa menor em Araucária, já que o Triar recebe o valor pago pelo passageiro”, diz Maia Neto. Segundo ele, essa diferença chega a R$ 2 milhões por ano.

“Propusemos várias vezes para a Prefeitura de Araucária que fosse feita a atualização tecnológica da sua plataforma, de maneira que permitisse que o usuário do cartão Urbs também pudesse pagar R$ 2,20 ao usar as linhas locais, mas essa negociação não foi à frente”, disse.

Com a mudança, o usuário de Curitiba que quiser se deslocar em linhas dentro do município terá que fazer um cartão Triar ou pagar em dinheiro. A Urbs colocou cartazes em terminais e nas linhas que fazem a integração entre as cidades comunicando sobre a mudança.

Veja como fica

Para o empresário que coloca crédito no cartão do funcionário, não haverá muita mudança. A empresa deverá dividir o crédito que for colocar no sistema de bilhetagem de Araucária (Triar) e no da Urbs.

Para o usuário, o que muda será o uso dos dois cartões. Quem não tiver o cartão do Triar pode solicitar a primeira via gratuita, apresentando CPF, RG e comprovante de endereço nos pontos de emissão:

Terminal Central: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Terminal Vila Angélica: para que o trabalhador não perca expediente de trabalho, excepcionalmente neste mês será possível fazer o cartão no Terminal Vila Angélica: de 17 a 31 de maio, de segunda a sexta, das 8h às 20h; e nos três últimos sábados do mês, dias 15, 22 e 29, das 9h às 17h.