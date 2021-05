Com diagnóstico confirmado de covid-19, 156 pessoas que utilizam ônibus em Curitiba tiveram seus cartões-transporte bloqueados pela Urbanização de Curitiba (Urbs), em pouco mais de dois meses. De acordo com a empresa que administra o sistema de transporte coletivo na capital paranaense, o bloqueio dos cartões ocorreu após os passageiros tentarem furar o período de isolamento social e embarcar nos veículos.

Ainda conforme a Urbs, o número de pessoas com cartão-transporte ativo diagnosticadas com covid somou 275 neste período – o que representa pouco em relação aos 370 mil usuários por dia do transporte coletivo da capital. Mas, mais da metade dos 275 diagnosticados tentou furar o isolamento.

Em Curitiba, quem tem o cartão-transporte e testa positivo para covid-19 entra em uma lista de cartões desabilitados. Se o usuário que deveria estar em isolamento tentar passar em uma catraca para embarcar no ônibus, esse cartão “queima” e é bloqueado imediatamente e terá que ser substituído. Já o passageiro que cumpriu o período e não tentou furar o isolamento não precisa se preocupar, porque o cartão é desbloqueado automaticamente após sete dias.

Pra evitar a contaminação

A Urbs e a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba (SMS) implantaram, no fim de março, um sistema de cruzamento de dados de CPF de pessoas diagnosticadas com covid-19 e portadores de cartão-transporte. O objetivo, de acordo com as autoridades municipais, é evitar que pacientes com covid-19 rompam o isolamento, além de monitorar o risco de contaminação no transporte coletivo da capital.

Os usuários do cartão representam mais de 65% dos passageiros de ônibus na cidade. A medida vale para os cartões usuário, isento (idosos e pessoas com deficiência) e estudantes. “Cada um precisa fazer sua parte. Cuidar das medidas sanitárias e, se estiver com covid-19, se isolar”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

“Essa parceria da SMS com a Urbs é mais um mecanismo para impedir a circulação do vírus. Mas é importante também que cada uma faça a sua parte e, quem está com sintomas ou testou positivo, fique em casa, em isolamento”, acrescenta a superintendente executiva da SMS, Beatriz Battistella Nadas.

Isolamento de 10 dias

Quem tem suspeita de diagnóstico de covid-19 e é atendido na rede pública ou privada de saúde assina um Comunicado de Isolamento Domiciliar, comprometendo-se a permanecer em casa por dez dias.

A partir do resultado positivo do teste PCR, que é realizado em torno do terceiro dia de início dos sintomas, o cartão do transporte é desabilitado por sete dias. A medida vale para todos os tipos de cartões, com exceção do cartão avulso, comprado em bancas.

Para quem teve o cartão bloqueado, é possível fazer o desbloqueio, após os sete dias, pessoalmente na Urbs, após agendamento pelo site https://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/utilidades/cartao-transporte