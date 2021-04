Por irregularidades, o 11º Tabelionato de Notas de Curitiba teve suas atividades suspensas no final de fevereiro, por decisão da Corregedoria da Justiça, ligada ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR). Na sequência, as atividades do cartório, que pertence a Ignês Maria Pretti Caetano, foram transferidas provisoriamente para Angelo Volpi Neto, titular do 7º Tabelião de Notas. Os dois cartórios ficam na mesma rua, na Marechal Deodoro, mas os atendimentos presenciais estão restritos, em função da pandemia do coronavírus.

Procurado pela Gazeta do Povo, o TJ não informou quais seriam as irregularidades e justificou que “os processos judiciais que tratam sobre a suspensão das atividades do 11º Tabelionato de Notas tramitam sob segredo de justiça”. A reportagem não conseguiu retorno da tabeliã. A decisão que suspendeu as atividades foi assinada pelo desembargador Espedito Reis do Amaral, corregedor da Justiça.

A reportagem apurou que a suspensão valeria por 90 dias, mas ainda não há clareza sobre o que acontece com a titularidade do cartório após tal prazo.

Designado para ficar responsável provisoriamente pelo acervo do 11º Tabelionato de Notas, Volpi Neto explicou à Gazeta do Povo que tem feito apenas serviços de emissão de certidão e de confirmação de atos para clientes do cartório que se tornou alvo da Corregedoria da Justiça. Casos mais complexos – como clientes que já pagaram por um serviço não concluído antes da intervenção – estão sendo analisados com auxílio da equipe ainda ligada ao 11º Tabelionato de Notas.

Os clientes do 11º Tabelionato de Notas podem fazer contato através do WhatsApp do Cartório Volpi, cujo número é o 41-8889-8810, ou através do WhatsApp do 11º Tabelionato de Notas, cujo número informado no site do cartório é o 41-99167-2596. Também é possível fazer contato por email: atendimento11tab@gmail.com (11º Tabelionato de Notas) e faleconosco@volpi.not.br (7º Tabelionato de Notas).

Para quem vai diretamente ao 11º Tabelionato de Notas, na Rua Marechal Deodoro, número 70, no Centro, encontra mais um número de WhatsApp, para “dúvidas e esclarecimentos”: 41-99853-4077. O contato está em um aviso colado na porta de entrada, fechada para clientes: “Este Tabelionato está com seu expediente suspenso. O responsável de forma extraordinária é o Tabelião Angelo Volpi Neto”.

