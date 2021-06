Após 75 anos de vida, a tradicional Casa Cila, loja especializada em lingerie no Centro de Curitiba vai fechar as portas no dia 31 de agosto. O anúncio foi realizado nas redes sociais pela filha da proprietária. O motivo do fechamento é a pandemia da Covid-19, que reduziu o movimento em todo o comércio.

A Casa Cila foi inaugurada em 1947 na Rua XV de Novembro quase esquina com a Alameda Dr. Muricy. A mudança para o atual endereço ocorreu com o alargamento da Rua XV de Novembro na gestão do prefeito Ivo Arzua Pereira (1962-1967). Desde então está localizada ao lado da entrada do edifício Brasilino Moura, ícone da arquitetura curitibana, inaugurado em 1944.

Durante a pandemia, a circulação de pessoas foi reduzida na cidade e consequentemente, o dinheiro ficou mais curto. Além disso, uma das funcionárias foi contaminada pelo coronavírus e morreu.

O comunicado do fechamento foi feito por Cila Schulman, filha de Martham nas redes sociais. “A nossa família informa aos queridos clientes que, após 75 anos de vida, a Casa Cila, tradicional loja de lingeries do meu zeide (avô no dialeto judaico), no Centro de Curitiba, vai encerrar as suas atividades. A boa notícia é que está rolando a maior liquidação de estoque por lá. Dê uma passada”, escreveu ela.

Outros lugares que fecharam na pandemia

Outros estabelecimentos fecharam nos últimos meses alegando dificuldades financeiras durante a pandemia. Churrascarias como A Per Tutti com 33 anos acabou encerrando as atividades em março de 2021, a Paiol, a Churrascão Colônia, a Devon´s e a KF seguiram o mesmo caminho no ano passado. Além disso, o centro esportivo Stark Sports,localizado no bairro Jardim das Américas, anunciou o encerramento de suas atividades no próximo dia 27 de junho.