Uma casa de madeira foi completamente destruída após ser consumida por um incêndio de grandes proporções no imóvel, localizado bem na esquina da rua Gaspar Carrilho Junior com a Rua do Amapá, no Vista Alegre, em Curitiba.

+Leia mais! Maior frente fria do século está chegando! É fato ou fake?

O dono da casa felizmente não teve ferimentos, mas acabou perdendo tudo o que tinha no imóvel.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três caminhões de combate à incêndio foram encaminhados ao local para controlar as chamas, o que ocorreu por volta do meio dia.

Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o incêndio.

+Viu essa? Furto de fiação elétrica deixa comerciantes em pânico em bairros de Curitiba

Foto: Reprodução/Jairton Conceição/RPC.