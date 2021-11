Uma das atrações natalinas da Grande Curitiba é a Casa do Papai Noel de São José dos Pinhais, região metropolitana da capital. Neste ano acontece a 22ª edição da atração e é considerada pelos organizadores o maior espetáculo de todos os tempos. A atração fica no tradicional Caminho do Vinho, em um espaço de aproximadamente 40 mil metros quadrados.

+ Leia mais: Tesão Piá volta aos palcos nesta sexta-feira em Curitiba com o apoio da Tribuna

Com muita neve, flores e animais, o tema será “Natal de Esperança”, promovendo toda a magia desta época do ano. O público que for até o local poderá acompanhar de perto a travessia iluminada, a árvore gigante, o chafariz de led, o presépio luminoso, a oficina do Noel, a praça da neve, programação natalina, além de muitos cenários para fotos.

Uma linha especial de ônibus foi criada para levar os interessados em acompanhar a atração. A linha especial para a Casa do Papai Noel tem o valor de R$ 8 como tarifa e o pagamento é apenas em dinheiro. O itinerário será: Parque da Fonte > Terminal Central > Shopping São José > Casa do Papai Noel.

Confira os horários:

A Secretaria de Turismo ressalta que no período do evento, das 17h às 23h, a Rua Julio Cesar Setenareski terá sentido único com direção à Casa do Papai Noel, sendo que a saída será pela Rua Luis Grochoski ou pela Rua Célia Terezinha Bassa.

+ Veja mais: Museu Nacional anuncia descoberta de novo dinossauro encontrado no Paraná

A Casa do Papai Noel fica no Parque do Vinho – Caminho do Vinho (Rua Julio Cesar Setenareski, 150. Ela funciona de segunda a quinta, das 18h às 22h; sexta a domingo, das 17h às 23h.

Ingressos antecipados podem ser adquiridos pelo site do Disk Ingressos.