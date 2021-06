Uma marca curitibana de papinhas para bebês planeja voos altos nos próximos meses. Planejada pelo casal Paula e Leonardo Afonso em 2019 e no mercado desde fevereiro deste ano, a Papapá pretende alcançar faturamento de R$ 5 milhões ainda em 2021, elevando o número para R$ 25 milhões em 2022. Tudo isso na esteira de um mercado com potencial que só cresce – estima-se que o segmento de alimentos para bebês movimente cerca de R$ 2 bilhões por ano.

Papinhas da marca Papapá. Foto: divulgação.

No portfólio da marca estão alimentos com apelo saudável, como papinhas de frutas e vegetais feitas de ingredientes naturais e orgânicos. Outro destaque são as embalagens práticas, fáceis de carregar e projetadas para que o bebê consiga comer usando as mãos. Ainda neste ano, a Papapá espera aumentar o número de produtos oferecidos, com biscoitinhos e papinhas salgadas capazes de substituir as refeições principais – hoje, os produtos funcionam como um complemento da alimentação.

A Papapá já tem venda em 19 estados e acordo com grandes grupos varejistas, como o Pão de Açúcar e BIG. Também vende em farmácias e no site da marca.