Um casal de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, foi preso pela Polícia Civil do Paraná suspeito de aplicar golpes de estelionato em 17 vítimas. Ao todo, a polícia calcula que o prejuízo seja de aproximadamente R$ 600 mil.

O homem de 38 e a mulher de 35 foram identificados depois de investigações. Eles aplicavam golpes envolvendo compra, venda e financiamento de veículos. O casal estava foragido, mas com mandados de prisão cumpridos pela Polícia Militar, eles foram encontrados e presos no dia 16, em Maringá – região Norte do Estado.

