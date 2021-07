Um casal de tutores de cães foi preso por maus-tratos nesta quinta-feira (29), em Colombo, região metropolitana de Curitiba, após dois cachorros serem encontrados em situação de vulnerabilidade. Segundo a Polícia Civil (PCPR), os animais passavam frio e fome.

A polícia disse que chegou até o local após uma denúncia. Depois de constatados os maus-tratos, os animais foram levados a uma clínica veterinária. Já os tutores foram presos em flagrante.

LEIA TAMBÉM:

>> Cachorro com frio? Aprenda a fazer roupinha pra aquecer o pet no inverno

>> Carro e moto são consumidos pelo fogo após grave acidente em Curitiba; motociclista morreu

Como já informou a Tribuna, os pets também sofrem com as temperaturas mais baixas desta época do ano. Por isso, os animaizinhos precisam de cuidados especiais para não sofrer com uma hipotermia, que é a queda brusca da temperatura corporal. O veterinário Solano Basso, da Pet Mike Dog Care, deu dicas valiosas para manter a saúde dos amiguinhos preferidos das famílias.

Nos cães de rua, destaca o veterinário, não são raros os casos de congelamento de extremidades corporais como patinhas, cauda, focinho e orelhas. “Isso ocorre porque, como mecanismo de defesa contra o frio, o organismo direciona o fluxo do sangue para os órgãos vitais. Em casos mais graves há falência dos órgãos e, consequentemente, óbito”, finaliza.