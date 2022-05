Um casal foi morto a tiros de fuzil na noite de sábado (7) em uma BMW no bairro Uberaba, em Curitiba (PR). De acordo com a Polícia Civil, as vítimas haviam acabado de chegar de Santa Catarina. A mulher tinha 21 anos e estava grávida.

O homem, de 23 anos, tinha antecedentes criminais, segundo a Polícia Civil. Ele usava uma tornozeleira eletrônica, aparelho que monitora o deslocamento de um detento. Contudo, o equipamento estava envolvido em alumínio, dificultando a sua localização.

A suspeita dos investigadores é de que o homem era o alvo da ação. As vítimas foram surpreendidas por um veículo onde estavam os atiradores – o número total de criminosos ainda não foi informado. Segundo a Polícia Civil, o casal foi morto por tiros disparados de fuzil 556 e por pistolas 9 milímetros.

Além do casal, dois cachorros estavam dentro do veículo. Contudo, eles não foram atingidos pelos disparos.

O caso está sendo investigado pela DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa) do Paraná, que apura a hipótese de execução pelas características da ação.

