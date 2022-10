Um acidente de moto na tarde deste domingo (16) fez duas vítimas fatais na Linha Verde (BR-476), em Curitiba. A ocorrência foi por volta das 14h, em frente ao Hospital Erasto Gaertner, na pista sentido Atuba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto bateu em um poste.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. A PRF também informou que o atendimento ao acidente causa lentidão do trânsito no local e orienta os motoristas a procurem rotas alternativas ao circularem pela região.

No registro da ocorrência nos Bombeiros, consta que as vítimas foram um homem e uma mulher. Apenas a informação da idade do homem foi divulgada. Ele tinha 37 anos.