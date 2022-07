Uma denúncia anônima recebida pelo Disque Denúncia 181 resultou na apreensão de 278 pés de maconha e 26 quilos de folhas e ramos da planta, além de documentos, celulares e diversos outros objetos para preparo da droga. A ação foi desencadeada por equipes do 12º e do 20º Batalhões da Polícia Militar do Paraná e do Grupo de Operação com Cães, da Guarda Municipal de Curitiba, na terça-feira (05).

Os itens foram encontrados em duas casas da Capital, uma no bairro de Bacacheri e outra no Jardim Social. Quatro pessoas foram presas e uma bicicleta e dois veículos recolhidos. Ventiladores, exaustores, caixas organizadoras, reatores com dimmer e até fertilizantes também foram apreendidos durante a ação policial.

O material apreendido pertencia a quatro homens, com idades entre 30 e 37 anos, originários de Curitiba e dos estados de São Paulo e Pernambuco. Com eles ainda foram apreendidos dois veículos: um Mitsubishi Lancer GT e um Jeep Compass Trailhawk.

Com os suspeitos, os policiais ainda encontraram R$ 19.905,00, UYU 40 (pesos uruguaios) e US$ 64. A maior parte do dinheiro estava em um cofre, onde, segundo relato dos policiais, também estavam escondidos documentos e cartões de banco em nome de um dos suspeitos.

O grupo e os produtos da ação foram entregues na Central de Flagrantes da Polícia Civil do Paraná (PCPR), junto com todo o material recolhido. As pessoas foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas.

