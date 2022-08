Os três acusados de matar em dezembro de 2021, Amanda Albach, de 21 anos, irão a júri popular em Santa Catarina. A jovem morava em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, e ficou desaparecida por quase 20 dias. O corpo foi encontrado na Praia do Sol, em Imbituba, no litoral sul catarinense. A data do julgamento não foi marcada.

Os três são acusados de homicídio qualificado por motivo torpe, cárcere privado, ocultação de cadáver e tortura. A defesa de Douglas e Victor Straccioni da Silva e Daiane Mayara Pasqual afirmou que vai entrar com recurso segundo o portal G1.

Amanda, que era promotora de vendas, havia desaparecido no dia 15 de novembro, quando saiu de casa com conhecidos para uma balada. A Polícia Civil de Santa Catarina informou que, em depoimento, os suspeitos disseram que a obrigaram a cavar um buraco para ser enterrada, antes de morrer com dois tiros de arma de fogo.

A jovem foi assassinada por, supostamente, fotografar um homem armado, com histórico de tráfico de drogas, na mesma casa onde estava com amigos. Ela teria enviado as imagens a terceiros. O homem temeu ser denunciado e cometeu o crime, de acordo com a investigação.

Segundo a polícia, o criminoso afirmou que obrigou a vítima a caminhar com a pá e cavar a própria cova antes de efetuar os disparos. A família contou que Amanda mandou uma mensagem de áudio pelo WhatsApp para uma sobrinha, na noite de 15 de novembro, dizendo que iria pegar um carro por aplicativo para retornar para casa.