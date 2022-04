Começou na terça-feira (12), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, o julgamento do policial militar Diogo Costa, acusado de matar a ex-mulher Andriely Gonçalves em 2018, no mesmo município. Durante o julgamento, serão ouvidas 16 testemunhas de acusação que auxiliarão a promotoria a condenar o policial. A defesa do acusado não selecionou testemunhas a seu favor.

Diogo é apontado como principal e único suspeito do desaparecimento e da morte de Andriely. Os últimos registros, que mostram os dois juntos, foram imagens de câmeras de segurança, que filmaram o casal saindo do apartamento da jovem por volta das 3h da madrugada no dia do desaparecimento.

Relembre o caso

Andriely Gonçalves, de 22 anos, sumiu no dia 9 de maio de 2018, após encerrar abruptamente uma ligação de vídeo com um amigo. A testemunha teria contado à polícia que os dois conversavam quando a jovem teria se assustado com um barulho em casa, fato que a fez desligar a chamada.

No dia do desaparecimento, familiares receberam mensagens de texto enviadas do número de Andriely, dizendo que ela se mudaria para São Paulo. As investigações da polícia concluíram que os textos não foram escritos por ela.

Diogo Costa é apontado como o único suspeito do assassinato. Em seu carro, foram encontradas marcas de sangue compatíveis com o da ex-mulher. Preso há quase quatro anos, ele nega a autoria do crime.

O corpo de Andriely foi encontrado pouco mais de um mês após o desaparecimento, na Serra da Graciosa e enterrado sob forte comoção de amigos e familiares, em Morretes, no Litoral do Paraná.

