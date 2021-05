Boletim divulgado nesta segunda-feira (10), pela Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, traz os dados de domingo de Dia das Mães da covid-19 em Curitiba. Foram registrados mais 643 novos casos de covid-19 e 19 mortes pela doença. O número de casos ativos subiu de 6.989, no sábado, para 7.147 no domingo, ou seja, mais 158 pessoas com potencial de transmitir o vírus.

Segundo a prefeitura de Curitiba as vítimas são dez homens e nove mulheres, com idades entre 30 e 81 anos. Nove pessoas tinham menos de 60 anos. Até o momento foram contabilizadas 4.902 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Novos casos

Com os novos casos confirmados, 197.035 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 184.986 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 7.147 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Leitos do SUS

Neste domingo (8/5), a taxa de ocupação dos 525 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 foi de 92%. Restam 40 leitos livres.

A taxa de ocupação dos 726 leitos de enfermarias SUS covid-19 está em 76%. Há 177 leitos vagos.

Números da covid-19 em 9 de maio

643 novos casos confirmados

19 novos óbitos (10 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 197.035

Casos ativos – 7.147

Recuperados – 184.986

Óbitos – 4.902