Depois de mais um ciclo de alta de casos de covid-19, o número de casos ativos da doença volta a retroceder. Dados da Secretaria Municipal da Saúde desta segunda-feira (13) mostram que são 7.528 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. Na última sexta-feira (10), eram 9.341 casos ativos, o que corresponde a uma queda de 20%.

Na comparação com dados do início do mês de junho, a diferença de casos ativos é ainda mais acentuada. No dia 1º de junho, a capital paranaense registrou 11.627 casos ativos de covid-19, número 54% maior que o número confirmado nesta segunda-feira.

Nesta segunda-feira, a capital soma mais 937 casos confirmados de covid-19 e dois óbitos de moradores. As vítimas são duas mulheres, de 29 e 82 anos de idade. Até o momento, foram contabilizadas 8.322 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Leitos do SUS

A taxa de ocupação dos 18 leitos de UTI SUS preferenciais para doenças respiratórias é de 56%. Dos dez leitos ocupados, cinco são pacientes com covid-19. Restam oito leitos livres.

A taxa de ocupação dos 30 leitos de enfermaria SUS preferenciais para doenças respiratórias está em 27%. Há 22 leitos vagos.

A SMS esclarece que os dados da ocupação de leitos em Curitiba são dinâmicos, com alterações ao longo do dia.

Números da covid-19 em 13 de junho

937 novos casos confirmados

2 óbitos (1 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 476.107

Casos ativos – 7.528

Recuperados – 460.257

Óbitos – 8.322

