Boletim deste domingo (30) da pandemia de covid-19 em Curitiba apontou que a cidade, em bandeira vermelha para conter o avanço da pandemia, está com 10.929 mil casos ativos, ou seja, de pessoas capazes de transmitir a doença. O boletim apontou ainda 844 novos casos de covid-19 e 19 óbitos de moradores da cidade infectados pelo pela doença.

De acordo com boletim da Secretaria Municipal da Saúde, as vítimas são dez homens e nove mulheres, com idades entre 34 e 90 anos. Sete pessoas tinham menos de 60 anos. Desde o início da pandemia foram contabilizadas 5.399 mortes na cidade provocadas pela doença.

Com os novos casos confirmados, 214.544 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 nesse período de pandemia, dos quais 198.216 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Há 10.929 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Ocupação em 103%

Neste domingo (30/5), a taxa de ocupação dos 539 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 esteve em 103%.

A taxa de ocupação dos 746 leitos de enfermarias SUS covid-19 esteve em 90%. Há 72 leitos vagos.

A SMS esclarece que os dados da ocupação de leitos em Curitiba são dinâmicos, com alterações ao longo do dia.

Números da covid-19 em 30 de maio

844 novos casos confirmados

19 novos óbitos (17 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 214.544

Casos ativos – 10.929

Recuperados – 198.216

Óbitos – 5.399