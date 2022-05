Quase três meses depois, Curitiba chega novamente a marca de 10 mil casos ativos de covid-19. No dia 23 de fevereiro, a capital paranaense registrou 10.011 pessoas infectadas e com potencial de transmissão do vírus. Com a liberação da máscara em lugares fechados e também com grandes eventos e shows, a transmissão da doença vem sendo maior a cada dia.

No dia 05 de abril, a capital paranaense apresentava 425 casos ativos. Nesta quinta-feira (19), a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba confirmou 10.356 casos ativos de coronavírus.

Foram 1.707 novos casos confirmados nesta quinta, e a morte de uma moradora da cidade, de 60 anos, infectada pela doença. O óbito foi há mais de 48 horas e a causa foi confirmada somente nesta quinta.

Até o momento foram contabilizadas 8.262 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Novos casos

Com os novos casos confirmados, 442.319 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 423.701 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 10.356 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Leitos do SUS

Nesta quinta-feira (19), a taxa de ocupação dos 15 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 47%. Restam oito leitos livres.

A taxa de ocupação dos 25 leitos de enfermarias SUS covid-19 está em 52%. Há 12 leitos vagos.

A SMS esclarece que os dados da ocupação de leitos em Curitiba são dinâmicos, com alterações ao longo do dia.

Números da covid-19 em 19 de maio

1.707 novos casos confirmados

1 novo óbito (nenhum nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 442.319

Casos ativos – 10.356

Recuperados – 423.701

Óbitos – 8.262

