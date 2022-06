O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba confirmou mais 1.548 novos casos de covid-19 e três óbitos de moradores. Com a atualização, a cidade segue com 11.513 casos ativos, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

A capital do Paraná mantém aproximadamente 11 mil casos ativos há 10 dias e mantém um platô relativamente alto de pessoas com o vírus ativo. A transmissão da doença segue em crescimento. O número de reprodução efetivo (Rt) por data de coleta de exame revela que 100 pessoas em Curitiba estão transmitindo a doença para outras 118 pessoas.

Leitos do SUS

Com o alto contágio, a taxa de ocupação dos 18 leitos de UTI SUS para doenças respiratórias é de 89% nesta sexta-feira. Dos 16 leitos ocupados, 10 são de pacientes com covid-19. A alta da demanda fez a Secretaria da Saúde ativar mais três leitos de UTI preferenciais para doenças respiratórias no Hospital Municipal do Idoso.

A taxa de ocupação dos 30 leitos de enfermaria SUS preferenciais para doenças respiratórias está em 47%. Há 16 leitos vagos.

Números da covid-19 em 3 de junho

1.548 novos casos confirmados

3 novos óbitos (2 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 465.694

Casos ativos – 11.513

Recuperados – 445.881

Óbitos – 8.300

