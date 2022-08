A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba registrou, nesta segunda-feira (1º), 407 novos casos de covid-19 e a morte de um morador da cidade (nas últimas 48 horas) infectado pelo novo coronavírus. A vítima é um homem de 73 anos.

Até o momento, foram contabilizadas em Curitiba 8.443 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Novos casos

Com os novos casos confirmados, 511.866 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 499.906 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 3.517 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Leitos do SUS

Curitiba tem quatro pacientes com covid internados em leitos de UTI; outros 16 pacientes, referentes a casos suspeitos ou confirmados, estão em leitos de enfermaria.

A SMS esclarece que os internamentos ocorrem diariamente, assim como as altas, com alterações dos dados ao longo do dia.

Números da covid-19 em 1 de agosto

407 novos casos confirmados

1 óbito (nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 511.866

Casos ativos – 3.517

Recuperados – 499.906

Óbitos – 8.443