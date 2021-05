Curitiba registrou nesta sexta-feira (21), 881 novos casos de covid-19 e 28 óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. Treze destes óbitos ocorreram nas últimas 48 horas.

De acordo com boletim da Secretaria Municipal da Saúde, as vítimas são 16 homens e 12 mulheres, com idades entre 23 e 85 anos. Treze pessoas tinham menos de 60 anos. Desde o início da pandemia foram contabilizadas 5.183 mortes na cidade provocadas pela doença.

LEIA TAMBÉM:

>> Mais de 35 mil declarações de comorbidades já foram emitidas pelo CRM-PR

>> Tomar vacina com intervalo maior entre as doses pode proteger mais contra a covid-19

Novos casos

Com os novos casos confirmados, 206.057 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 nesse período de pandemia, dos quais 191.726 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Há 9.148 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Leitos do SUS

Nesta sexta-feira (21), a taxa de ocupação dos 525 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 95%. Restam 27 leitos livres.

A taxa de ocupação dos 726 leitos de enfermarias SUS covid-19 está em 94%. Há 44 leitos vagos.

Números da covid-19 em 21 de maio

881 novos casos confirmados

28 novos óbitos (13 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 206.057

Casos ativos – 9.148

Recuperados – 191.726

Óbitos – 5.183