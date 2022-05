A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba registrou, nesta quinta-feira (12), 1.318 novos casos de covid-19 e uma morte de morador da cidade infectado pelo novo coronavírus. O alerta fica por conta dos casos ativos. Atualmente são 5.379 pacienes com a doença e com potencial de transmissão do vírus. Em apenas duas semanas (dez boletins) o número saiu de 998 para os atuais 5,3 mil.

A vítima apontada no boletim desta quinta-feira é um homem, de 78 anos, que faleceu no final de abril. O óbito estava em investigação. Até o momento foram contabilizadas 8.254 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Com os novos casos confirmados, 432.054 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 418.421 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Leitos do SUS

Nesta quinta-feira, a taxa de ocupação dos 15 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 53%. Restam sete leitos livres.

A taxa de ocupação dos 25 leitos de enfermarias SUS covid-19 está em 12%. Há 22 leitos vagos.

A SMS esclarece que os dados da ocupação de leitos em Curitiba são dinâmicos, com alterações ao longo do dia.

Números da covid-19 em 12 de maio

1.318 novos casos confirmados

1 novo óbito (nenhum nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 432.054

Casos ativos – 5.379

Recuperados – 418.421

Óbitos – 8.254