Boletim deste sábado (27) apontou mais 829 novos casos de covid-19 e 18 óbitos de moradores da cidade por conta do novo coronavírus. As vítimas são 10 homens e 8 mulheres, com idades entre 39 e 90 anos. Duas delas não tinham fator de risco para complicações da covid-19.

Com os dados deste sábado Curitiba acumula 2.923 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia. Os casos ativos subiram para 7.116.

Com os novos casos confirmados, 141.089 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 131.050 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

UTIs do SUS

A Secretaria Municipal da Saúde ativou neste sábado (27/2) mais 15 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19. Os novos leitos ficam no Hospital Santa Casa. Com isso, a cidade conta com 378 leitos de UTI, o maior número atingido desde o início da pandemia na cidade.

Além dos 378 leitos UTIs a rede pública de assistência hospitalar para os pacientes com sintomas respiratórios conta com outros 486 leitos clínicos exclusivos para covid-19: um total de 864 leitos SUS exclusivos para covid-19.

Números da covid-19 em 27 de fevereiro

829 novos casos confirmados

18 novos óbitos (11 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 141.089

Casos Ativos – 7.116

Recuperados – 131.050

Óbitos – 2.923