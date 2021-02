O primeiro final de semana depois da volta da bandeira amarela, que afrouxa as medidas de contenção ao novo coronavírus, foi mais um de mortes e preocupação com a covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, divulgado nesta segunda com dados de sábado hoje, Curitiba registrou 805 novos casos e 18 mortes. Seis desses óbitos ocorreram nas últimas 48 horas.

As vítimas são 12 homens e seis mulheres, com idades entre 38 e 92 anos. Três pessoas não tinham fatores de risco para complicações da covid-19. Até agora são 2.629 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

+ Leia mais: Centenas se aglomeram no Largo da Ordem no 1º final de semana de bandeira amarela

Com os novos casos confirmados, 128.714 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 120.129 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença. São 5.956 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Nesta segunda-feira (1) a taxa de ocupação dos 371 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 83%. No momento restam 62 leitos livres.

Números da covid-19 em 31 de janeiro e 1º de fevereiro

805 novos casos confirmados

18 novos óbitos (6 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 128.714

Casos Ativos – 5.956

Recuperados – 120.129

Óbitos – 2.629