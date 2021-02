Iniciaram nesta segunda-feira (22), as aulas presenciais para os alunos que optaram pelo formato híbrido nas escolas e CMEIs municipais em Curitiba. E já nesse primeiro dia de aulas, o CMEI Marechal Rondon II, na regional CIC, foi fechado pelas autoridades de saúde. Dois funcionários apresentaram sintomas da doença e foram afastados.

De acordo com a prefeitura, a instituição foi fechada temporariamente. O local deverá passar por sanitização (desinfecção com amônia quaternária) antes de ser reaberto.

Retorno híbrido

A partir desta segunda-feira, os alunos da rede municipal que optaram pelo ensino híbrido vão até a escola em esquema de revezamento. Esta semana, o grupo A da educação infantil e Ensino Fundamentos (1º ao 5º ano) vai para a escola. Na semana que vem, a partir do dia 1º de março, o grupo assiste às aulas de casa pela TV Escola Curitiba, enquanto o grupo B vai para as aulas presenciais.

As unidades da rede municipal abriram as portas para o ano letivo de 2021 na última quinta-feira (18), depois de quase um ano fechadas. Na quinta e sexta, foi feito o acolhimento das famílias, que receberam orientações e puderam tirar dúvidas sobre o protocolo de segurança.

“Todas as nossas unidades foram equipadas com totens de álcool em gel, tapetes sanitizantes, termômetros, máscaras e face shields para as equipes e também quatro máscaras por estudante”, explicou a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.