Doze Unidades de Saúde de Curitiba irão voltar ao atendimento convencional a partir desta segunda-feira (14). A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) avaliou que houve uma redução de quase 55% na procura por postos em relação a doenças respiratórias como a Covid-19 e a gripe H3N2.

A partir disso, são 22 unidades de saúde que retomam o atendimento de rotina, 17 seguem com a vacinação anticovid e dez delas também com a vacina para crianças. Na quarta-feira (16) mais dez unidades retomam o atendimento de rotina e todas as unidades abrem as salas para as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

A reorganização temporária foi realizada a partir do dia 7 de janeiro, pois a cidade apresentou aumento significativo nos casos de doença respiratórias. O maior volume de atendimentos aconteceu na semana entre 17 e 22 de janeiro com 13.859 atendimentos de sintomáticos. Já na semana passada entre 7 e 10 de fevereiro foram 6.290, queda de 54,6% no número de atendimentos de pessoas com queixas respiratórias. “Com essa regressão da pandemia entendemos que é o momento de retomar os outros atendimentos de saúde que a população demanda, ao mesmo tempo em mantemos as estratégias da campanha de vacinação contra a covid-19”, explicou a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

Vacina para crianças

A partir de segunda-feira (14), crianças de 5 a 11 anos que perderam a data da vacinação contra a covid-19 poderão receber a primeira dose em dez Unidades de Saúde. Os endereços estão disponíveis no site Imuniza Já.

Casos leves

A SMS orienta, para que as pessoas com sintomas leves, façam o isolamento imediato e caso precise de atendimento ligue para a Central 3350-9000 antes de se deslocar para um serviço de saúde. Por telefone, o caso será avaliado por profissionais da Saúde, que fazem os encaminhamentos necessários e o agendamento de coleta de exame no período correto. A central funciona das 8h às 20h, inclusive aos sábados e domingos.

Confira os atendimentos das Unidades de Saúde

