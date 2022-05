Em Ato da Mesa da Câmara Municipal de Curitiba publicado no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira, foi declarada a perda do mandado do vereador Eder Borges (PP). O vereador teve o mandato cassado por ter contra ele sentença criminal transitada em julgado, o que implica na perda de direitos políticos. Ele foi condenado a 25 dias de prisão por difamação, por conta de uma montagem que divulgou em 2016 associando a APP Sindicato (sindicato dos trabalhadores na educação do Paraná) à bandeira comunista.

“A Mesa, no uso de suas atribuições regimentais, nos termos do artigo 22º inciso IV parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município de Curitiba resolve declarar a perda do mandato de Eder Fabiano Borges da Silva, tendo em vista a suspensão de seus direitos políticos em virtude de condenação criminal tramitada em julgado proferida pela 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Paraná”, diz o ato publicado no Diário Oficial e assinado pelo presidente da Câmara, vereador Tico Kuzma (Pros).

A decisão pela perda de mandato de Eder Borges, tomada na última sexta-feira, foi lida ao final da sessão plenária desta segunda-feira (da qual Borges participou normalmente), mas o ato só foi publicado em diário oficial no início da noite. À tarde, Eder Borges ainda presidiu reunião da Comissão de Cultura da Casa.

Com a perda de mandato de Borges, a Câmara tem cinco dias úteis para convocar seu suplente, o ex-vereador Mestre Pop (PSD).

Em nota, Eder Borges comentou a decisão e informou já estar recorrendo à Justiça para reverter a cassação. “Uma situação completamente surreal que peço, em nome da Democracia e da segurança jurídica, que seja amplamente divulgada. Uma pena desproporcional para um crime que não houve. Um processo interno aceleradissimo e atropelado. São muitos os argumentos que hão de viabilizar a reversão desta cassação que é uma aberração política”, sustenta o vereador. “Eu sou o cara cassado por causa de um meme”, prossegue.

O agora ex-vereador disse que manterá sua atuação política e sua pré-candidatura a deputado federal.