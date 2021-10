As equipes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) apreenderam 52 máquinas de caça níqueis e fecharam dois estabelecimentos comerciais na noite de sexta-feira (29) em Curitiba. Houve ainda uma operação na Alameda Carlos de Carvalho em que os agentes municipais atuaram 57 pessoas por consumo de bebidas alcoólicas em via pública, atividade vedada por decreto municipal na capital.

Durante as fiscalizações, a AIFU flagrou um cassino clandestino na região Central da cidade. Localizado na rua Desembargador Clotário Portugal, o local estava em pleno funcionamento no momento da chegada das equipes integradas. Ao todo, foram apreendidas 52 máquinas caça-níqueis e localizados R$700,00 em dinheiro dentro delas. “Quanto à pessoa identificada como sendo a responsável pelo cassino, ela foi encaminhada, juntamente com os materiais apreendidos, para o Cartório da 1ª Companhia do 12º Batalhão, para a lavratura de Termo Circunstanciado de Infração Penal“, disse o coordenador operacional da AIFU, o capitão Ronaldo Goulart.

Dispersão

A principal ação da noite ocorreu no cruzamento das alamedas Carlos de Carvalho com Prudente de Morais, local que com diversas reclamações de crimes e de desrespeito às medidas sanitárias de enfrentamento à Covid-19. A ação resultou em 57 pessoas autuadas pelos agentes municipais por consumo de bebidas alcoólicas em via pública, cada multa no valor de R$5 mil. “Há algum tempo as equipes da AIFU vem se dedicando ao enfrentamento das aglomerações em espaços públicos, relacionadas com o consumo de bebida alcoólica nestes espaços, gerando insegurança, desordem e violação das leis”, disse o capitão Ronaldo Carlos Goulart.

Ao todo, 371 pessoas foram dispersadas de aglomerações e 14 autos de infração de trânsito lavrados pelos policiais militares, além de uma pessoa encaminhada para lavratura de Termo Circunstanciado por Jogo de azar.

