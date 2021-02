Recomeçam em abril os mutirões das cirurgias do Programa Municipal de Castração Gratuita da Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba para o ano de 2021. A primeira regional atendida será a Boa Vista, seguida pelas regionais Cajuru, Tatuquara e CIC, apenas no primeiro semestre.

Veja o calendário completo abaixo (datas podem sofrer alterações em função da pandemia da covid-19).

As clínicas contratadas para as castrações voltam a atender já em março, com abertura das agendas em 18 de fevereiro. Para garantir as vagas para cães e gatos, tutores e protetores de animais cadastrados na Rede de Proteção, devem consultar o site protecaoanimal.curitiba.pr.gov.br. Lá, além de consultar todas as datas, é possível agendar o procedimento.

O agendamento dos mutirões abre sempre no mês anterior às cirurgias.

A Rede de Proteção Animal reforça que os cuidados para prevenção da disseminação do novo coronavírus continuarão a ser mantidos em todos os atendimentos. Desde 2017, mais de 60 mil animais foram atendidos pelo programa, que se tornou política pública da Prefeitura pelo Decreto Municipal nº 1302/2019, assinado pelo prefeito Rafael Greca.

+ Leia mais: Índice do “Meta 20” e La Niña deixam improvável fim do rodízio em Curitiba

“Assim endossamos o compromisso com a continuidade do programa, tão importante para evitar o abandono e garantir a saúde dos animais e das pessoas na capital”, explicou o diretor do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo.

A participação é gratuita e voltada à população que recebe benefícios sociais.

Como fazer?

Os interessados devem fazer cadastro e o agendamento para atendimento diretamente no site da Rede – protecaoanimal.curitiba.pr.gov.br.

A plataforma permite inscrição de cães e gatos de beneficiários do Armazém da Família que morem nos bairros onde acontecem as cirurgias e de animais de protetores com cadastro ativo na Rede de Proteção Animal (ONGs e protetores independentes).

Além da validação instantânea do benefício, o site libera, no ato do cadastro, as datas e horários para que os interessados possam fazer os agendamentos. Caso as vagas terminem, o sistema indisponibiliza a marcação.

Programa Municipal de Castração Gratuita – 2021

Regional Boa Vista – 5/4 a 30/4

Regional Cajuru – de 3/5 a 28/5

Regional Tatuquara – de 14/6 a 19/6

Regional CIC – de 21/6 a 26/6

Regional Pinheirinho – de 19/7 a 30/7

Regional Santa Felicidade – de 2/8 a 27/8

Regional Boqueirão – de 23/8 a 3/9

Regional Matriz – de 4/10 a 29/10

Regional Portão – de 1/11 a 26/11

Regional Bairro Novo – de 29/11 a 10/12

Locais a confirmar. Datas podem sofrer alterações.