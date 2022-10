O aniversário de 55 anos da catadora de recicláveis Jocélia Aparecida de Oliveira, que foi no dia 8 de outubro, será celebrado de uma forma diferente neste ano. Uma festa que ocorre neste feriado de quarta-feira (12), dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, foi preparada para levar diversão de graça a 600 crianças da Vila Rio Negro, local onde ela mora em Araucária, na região metropolitana de Curitiba.

A partir das 14h, haverá distribuição de brinquedos, cachorro-quente e outras delícias e atividades de recreação, o que só está sendo possível porque a aniversariante vem passando por uma transformação em sua vida. Há dois anos, ela foi a primeira mulher a ser acolhida por um projeto da ONG Mazal 18 – Rede Curitiba Solidária, com sede no Batel, que orienta as pessoas de baixa renda a encontrarem alternativas para ampliar os seus ganhos. Por causa da chuva, a festa mudou de lugar, será no barracão da associação.

Há cerca de dois anos, a Jocélia, também conhecida como Tia Jô, nome dado para a festa do Dia das Crianças desta quarta, participa de encontros e treinamentos com mentores que preparam a migração do trabalho com recicláveis para a entrada no ramo da alimentação.

“Ela está aprendendo a cozinhar e, assim que possível, deve começar um negócio próprio de venda de churros, na região onde mora. Não é uma transição fácil. É muito aprendizado para quem nunca teve oportunidade. Mas ela tem força de vontade e já aprendeu bastante coisa. Por exemplo, foi ela que identificou que o churros poderia ser um bom negócio na região onde ela mora. Não há ninguém vendendo ainda”, explica a advogada Ana Cecília David Parodi, fundadora da ONG e também presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Batel.

Um dos mentores dela é o dono da rede Zapata, Márcio Brasil. Foto: Alex Silveira/Tribuna do Paraná.

As duas instituições caminham juntas, com o apoio de voluntários e conselheiros. Enquanto o Conseg trata da contenção da violência e da insegurança no bairro, a ONG funciona como um braço de assistência social. No trabalho com a Jocélia, o grupo percebeu a dificuldade pela qual passava a catadora e viu nela uma mulher com desejo de transformação.

Virada começou na pandemia

“Na pandemia, a renda dela e de outros catadores de recicláveis caiu muito. A encontrei numa rua do bairro, conversei com ela, que aceitou uma doação que ofereci. Mas disse que o seu desejo era ter condições próprias de sustento. Foi aí que decidimos ajudar com o projeto de torná-la empreendedora”, conta a Ana Cecília.

Por meio da ONG, a Jocélia recebeu doação de equipamentos como liquidificador, máquina de churros e outros utensílios para começar. Um dos mentores dela é o dono da rede Zapata, Márcio Brasil, que dedica parte de sua rotina de empresário para participar do projeto. “Acho que a Jocélia tem boa vontade, interesse. Tem tudo para despontar no que ela deseja. Sinto-me bem podendo ajudar. É um prazer, porque eu também comecei minha vida do zero. Sei o quanto faz diferença quando alguém fica do nosso lado”, ressalta Brasil.

Além de estar com a mão na massa na cozinha, entre as atividades desenvolvidas com a Jocélia estão dicas de empreendedorismo, montagem de cardápio, precificação e orientação para cozinhar em grandes quantidades. A festa de aniversário desta quarta-feira é o resultado do próprio esforço em aprender. Na terça-feira (11), véspera do evento, ela mesma preparou o cachorro quente e outras guloseimas para distribuir às crianças.

Na terça-feira (11), véspera do evento, ela mesma preparou o cachorro quente e outras guloseimas para distribuir às crianças. Foto: Alex Silveira/Tribuna do Paraná.

“É um presente de aniversário para mim poder fazer tudo isso. Ter conhecido o pessoal da ONG vai me ajudar a continuar com um sonho”, diz a Jocélia, emocionada.

O churros ainda não entra no cardápio desta festa porque a Jocélia ainda está aprendendo a fazer. “Vai ficar para uma próxima, se Deus e Nossa Senhora Aparecida quiserem”, diz a catadora, aproveitando para homenagear a santa que tem a sua data de celebração neste dia 12 de outubro.

História de vida difícil

A catadora conta que não teve uma vida de oportunidades. “Cresci sem pai e mãe, morei na rua, já dormi debaixo do carrinho de recicláveis e já usei o banheiro da piscina da Praça Oswaldo Cruz para tomar banho”, relembra. Nascida em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, Jocélia estudou até a terceira série do ensino fundamental. Chegou a morar em São Paulo (SP), quando tinha 12 anos, segundo ela para cuidar de crianças de famílias. Atualmente, vive na região de Curitiba. “Faz muitos anos”, destaca ela.

A Ana Cecília explica que a transição de vida não é algo rápido. “No caso da Jocélia, ela precisa do carrinho de recicláveis para viver. Cada dia que ela pára e vem conversar com um mentor, é dinheiro que não entra para ela, é um dia que ela pode ficar sem comida. O projeto de inclusão econômica trabalha com pessoas neste perfil, com muito déficit social para ser resgatado, por isso é lento. Muitos vão pensar que dois anos é muito tempo, mas não é”, ressalta a presidente.

A festa para as crianças foi organizada com doações da ONG e será na pracinha da comunidade. A produção do evento, que está na sua segunda edição, deve começar ainda pela manhã, com expectativa de distribuição dos brinquedos a partir das 14h30. “Foram entregues 600 convites. Era o desejo da Jocélia comemorar o seu aniversário com um parabéns para as crianças”, explica Luiz Gustavo Silva Gabriel, 20 anos, trainee da ONG responsável pela coordenação da festa desta quarta.

Emocionada, a Jocélia reconhece o apoio que vem recebendo. “Puxando carrinho, eu conquistei o que possuo hoje. Tenho um lugar para morar, minha casinha de madeira, e para mim é só agradecer. Fico muito emocionada de saber que ainda posso crescer mais, que tem gente com o coração enorme me ajudando. Aos pouquinhos, tenho certeza de que vou conseguir”, finaliza a catadora e futura vendedora de churros.