Uma verdadeira cidade dentro do bairro Tatuquara, em Curitiba. A Central de Abastecimento (Ceasa) atende mais de 20 mil pessoas por dia, em uma estrutura que conta com 72 mil metros quadrados de área construída e 510 mil de área total. E você sabia, que pode economizar uma boa grana se fizer compras por lá?

A opção da Ceasa nem sempre aparece na cabeça do consumidor, pois as pessoas estão acostumadas a comprar frutas, legumes e flores em locais como supermercados e sacolões. Lá, por dia, são vendidas mais de 2,6 toneladas de produtos, 98% dos itens vão para os grandes atacadistas, mas os outros 2% são de pessoas que chegam ao local para comprar por quilo ou em bandejas, o que se encontra em mercados de bairro.

Itens frescos são vendidos na Ceasa. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

Além de passear pelos 644 boxes cadastrados, 13 lanchonetes e pelo Mercado de Flores, não é preciso chegar de madrugada, como muitos imaginam. Quem chega cedo, são os funcionários de cada box, que precisam entregar as centenas de caixas que são armazenadas em caminhões, que irão fazer a entrega aos atacadistas.

Caminhões com produtos, na Ceasa. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

Paulo Ricardo da Nova, diretor agrocomercial da Ceasa Paraná, reforça que o consumidor “comum” pode fazer normalmente a compra em um horário mais flexível. “O nosso povo tem certas dificuldades de trabalhar em conjunto, pois seria mais econômico comprar e dividir com os vizinhos. A pandemia ajudou isso, mas não é cultural. Não existe nada que impeça, e a pessoa pode chegar ali por 9h ou 10 h, que vai conseguir fazer uma boa compra com economia, comparado a supermercados”, disse Paulo.

Bandejas e caixas

As Ceasas são empresas estatais ou de capital misto (público e privado), criadas na década de 60 pelo Governo Federal, com o objetivo de aprimorar a comercialização e distribuição de produtos hortifrutigranjeiros. Na Ceasa Curitiba, é possível encontrar legumes, frutas, hortaliças, ovos, pescados, além de outros perecíveis ligados à agricultura.

João Luiz de Lima, comerciante com 51 anos, sendo 38 deles trabalhados na Ceasa, tem na entrada do box Fortaleza, bandejas prontas de pimenta, batata salsa, vagem e outras opções para o consumo. “Todos são clientes, não fazemos diferença entre o pequeno e o grande. Quando comecei na Ceasa, era diferente. No sábado, existia a feira para o varejo. A diretoria poderia fazer isso novamente”, comentou João.

João Luiz de Lima, do box Fortaleza, é comerciante na Ceasa há 38 anos. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

Outro comerciante que aproveita bem a oportunidade para vender pequena quantidade comparada ao atacado, é o Antônio Carlos, do box Rei da Uva. Com 27 anos de Ceasa, o comerciante acredita que a uva é uma fruta que tem particularidades que auxiliam na venda por caixa.

“O cliente da uva é diferente, tem aquele que compra mais no fim do ano para as festas natalinas ou na preparação do suco, vinho, bolos e geleias. Esse cliente é mais comum no sábado, entre às 8 horas da manhã. Essa pessoa leva uma caixa e acaba dividindo com a família. Ele aproveita bem”, reforçou o comerciante que vende em média a caixa por R$ 70.

Comerciante Antônio Carlos, do box Rei da Uva, na Ceasa. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

Cotação Ceasa Curitiba

As informações de preços diários da Unidade Ceasa Curitiba podem ser acompanhadas no site oficial. A página tem muitas informações, sendo possível conferir a cotação do dia e até mesmo, comparar com a de anos anteriores. Os dados são atualizados diariamente a partir das 10 horas da manhã.

Serviço

Ceasa Curitiba

Endereço: Rodovia BR 116 – Km 10, N° 22881

Horário: Segunda a Sexta-feira das 4:30h às 17:30h – Sábado das 4:30h às 12h

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná