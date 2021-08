A Ceasa Paraná, empresa vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), realiza mais um processo licitatório de áreas para boxes em sua unidade em Curitiba. O pregão presencial tipo maior lance ou oferta por lote acontecerá nos dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro.

Serão disponibilizados 29 lotes com 41 boxes para as atividades de comércio atacadista de hortigranjeiros e atípicos em geral, distribuídos em oito pavilhões da unidade. Confira o aqui as informações no edital.

Segundo o diretor-presidente da Ceasa Paraná, Éder Eduardo Bublitz, todo esse trabalho segue as orientações do Ministério Público Estadual. “Além disso a Assessoria Jurídica, com a Comissão Permanente de Licitações (CPL da Ceasa Paraná), em conjunto com a gerência da unidade, estabeleceu as regras, prazos e as condições para a realização dessa licitação”, disse.

Ele acrescanta que a autorga do Termo de Permissão de Uso (TPRU) será pelo prazo de 25 anos, improrrogáveis.

O pregão presencial, tipo maior lance ou oferta, ocorrerá em três etapas, no Centro de Eventos da Ceasa Curitiba, localizado na BR-116. nº 22.881, no bairro Tatuquara.

Em 31 de agosto, das 9h30 às 12h, haverá o credenciamento e o recebimento dos envelopes das propostas dos interessados em participar do processo. No dia seguinte, 1º de setembro, a partir das 9h30, serão abertas as propostas para os lotes 1 a 15. No dia 2 de setembro, também a partir das 9h30, a abertura para os lotes 16 a 29, com a seleção das melhores propostas e lances.

No memorial descritivo das áreas para oferta de preços constam as definições das atividades para os permissionários que vão atuar no atacado da Ceasa.

“No edital poderão ser também verificados os lotes e as respectivas localizações nos pavilhões, metragens dos boxes, assim como a oferta mínima de cada lance para o pregão”, explicou Sônia de Brito Barbosa, pregoeira e coordenadora da CPL da Ceasa Paraná.

Além dos boxes para o comércio atacadista de hortigranjeiros, a licitação abrange também uma área para abrigar empresas de serviços para veículos pesados e duas áreas destinadas à instituição financeira – bancos e cooperativas de crédito.

Mais informações podem ser obtidas no site da Ceasa Paraná, no item Licitações, Pregão Presencial, 2021, PP 008/2021 – Áreas Curitiba, ou através do e-mail licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br.

Outra opção é entrar em contato, em horário comercial, com a Gerência de Mercado da unidade, através do telefone (41) 3348-6690, ou ainda junto à CPL da Ceasa Paraná (41) 3253-3232.