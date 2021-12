Como nem sempre dá tempo de mergulhar na cozinha e preparar em casa a Ceia de Natal para os festejos de fim de ano, uma opção em Curitiba é encomendar fora os kits prontos de Ceia ou parte deles, como assados e sobremesas. Uma clicada nas redes sociais basta para encontrar vários locais que oferecem a Ceia pronta para cliente. E os preços pesquisados pela Tribuna, no Facebook, parecem caber no bolso do consumidor.

Neste Natal 2021, por causa da pandemia, além dos restaurantes que praticam o cardápio de fim de ano, muitas famílias estão postando opções de compra de Ceia na internet, para conseguir uma renda extra. A notícia pode agradar, pois uma “compra caseira” ajuda no orçamento dos dois lados, do consumidor e do cliente. Afinal, como temos visto, tem muita gente se virando nos trinta para superar a crise. A frase usada pela Tribuna na busca foi: “Ceia de Natal Curitiba”.

Black Bandanas Gastronomia

Um dos locais que apareceram foi a Black Bandanas Gastronomia, uma pequena empresa de eventos gastronômicos que acabou quase engolida na crise da pandemia. Para se reerguer, o dono vendeu Ceia de Natal no ano passado e repete a dose neste ano. “É algo bem caseiro, feito por mim e pela minha família”, explica Miguel Bubalo, 24 anos. As encomendas no local podem ser feitas até o dia 22. O cliente deve buscar no dia 24, no Santa Quitéria.

São três opções de cardápio, que podem ser adaptados. Os menus têm nomes específicos e valores diferentes para cada um. O “Esperança” sai por R$ 300 e serve duas pessoas. Tem maionese, salada, farofa, ave natalina e arroz à grega. O “Perseverança” serve quatro pessoas, custa R$ 390, e ainda leva lasanha e rondelli. O mais caro é o “Natal Completo”, que sai por R$ 580 e serve seis pessoas.

Alquimia de Sabores

Outro local caseiro é o Alquimia de Sabores, no Barreirinha. Eles fazem entregas para o Natal e Ano Novo. As encomendas para o Natal estão sendo aceitas até dia 15. Depois, somente Ano Novo. Entre as opções de itens e preços estão o chester (R$ 160), peru (R$ 190), posta recheada (R$ 140), arroz à grega (R$ 80), quiche quatro queijos (R$ 125), manjar (R$ 80) entre diversos outros itens. “O valor do cardápio serve dez pessoas. Se a pessoa quiser menos ou mais, faço orçamento. A pessoa escolhe os itens disponíveis e monta a Ceia”, destaca a proprietária Rita Otto de Mello, 60 anos.

Deisi Magari Confeitaria Artesanal

Em Piraquara, região metropolitana de Curitiba, encontramos a Deisi Magari Confeitaria Artesanal. O local leva o nome da dona, de 33 anos, e atende também a capital. Ela faz sobremesas e pratos para a ceia. Entre eles lasanhas de carne, frango ou molho sugo (R$ 41,90/kg), arroz à grega (R$ 19,90/kg), empadão de frango ou palmito (R$ 33/kg), kinder bueno (R$ 76,50/kg), ninho com morango (R$ 39,90/kg), pudim de leite (27,90/kg), coxa e sobrecoxa (R$ 38,70/kg) e rocambole de carne (R$ 42,50/kg).

“Os valores dos pratos são por quilo. Servem até cinco pessoas. Acima disso aí, a pessoa paga o valor da grama correspondente à quantidade de pessoas na ceia”, explica a Deisi Magari. Pedidos podem ser feitos até o dia 20, somente com 50% do valor da encomenda adiantado.

Mestre Churrasqueiro

De novo em Curitiba, temos o Mestre Churrasqueiro, do Reinaldo Machado, 60 anos. O local é no Atuba e a loja já funciona há quatro anos. A reportagem descobriu o local com a divulgação de mensagem de Whatsapp. Eles fazem entrega e também atendem no balcão. Há assados, acompanhamentos e massas. Um chester decorado sai R$ 230 a peça. O lombinho à Califórnia custa R$ 59,90/kg. Tem também, por exemplo, costelinha de leitão decorada a R$ 59,90/kg, arroz à grega a R$ 29,90/kg, farofa natalina a R$ 29,90/kg e lasanha a R$ 49,90/kg. “Temos os kits de Ceia de Natal, mas, na verdade, acaba que o que mais vende são os pedidos individuais. A pessoa pede, por exemplo, um chester, dois quilos de salpicão e um pouco de rondelli. Outro quer carne de porco. E assim vai”, diz Machado. As encomendas serão aceitas até o dia 22. As entregas serão no dia 24, entre 15h e 18h.

Prato Cheio Restaurante

Saindo um pouco do estilo caseiro, até o dia 14, o Prato Cheio Restaurante está aceitando encomendas para a Ceia de Natal. O local fica no Rebouças, na Associação da Vila Militar (AVM). São três opções de cardápio para a ceia. A segunda opção, que serve seis pessoas, sai por R$ 310. Ela tem patê com torradas, chester recheado ou lombo na cerveja, risoto piamontése, farofa de bacon, maionese, rondelli de rúcula com tomate, frisante e pudim de leite. As encomendas são aceitas até o dia 14. “Funcionamos como um café pela manhã e restaurante na hora do almoço, a partir das 11h. Fica dentro da associação, mas é aberto ao público. Então, estamos fazendo as ceias”, conta Andreia Cristina Hipólito Cardoso, 48 anos, dona do restaurante.

Gmix Nutrição Prática

Tem também a Gmix Nutrição Prática, de Santa Felicidade. O local é uma empresa de alimentação saudável de Curitiba que, durante o ano, entrega a refeição na casa do cliente, sem cobrança de frete. Em dezembro, eles fazem o cardápio da Ceia de Natal tradicional. Este ano, as encomendas podem ser feitas até o dia 20, com entregas feitas no endereço do cliente. Entre as opções estão o tender assado (R$ 79/kg), o chester (R$ 76/kg), arroz à grega (R$ 46/kg), empadão de frango com catupiry (R$ 49/kg), batatas assadas ao murro (R$ 45/kg), maionese (R$ 46/kg) entre outros itens. “No Natal, disponibilizamos um delicioso e variado cardápio. A ceia não é o nosso negócio principal, mas aproveitamos a demanda dos nossos clientes para oferecer para quem quiser”, explica a nutricionista ​​Gyslaine Freiberger, sócia da empresa.

Contatos

Black Bandanas Gastronomia – (41) 99197-9715 / 99831-2997 / Instagram

Alquimia de Sabores – (41) 99636-9741 / 99986-9059

Deisi Magari Confeitaria Artesanal – (41) 99558-2103

Mestre Churrasqueiro – Pedidos neste link / (41) 3402-0181 / 99878-4790

Prato Cheio Restaurante – (41) 99515-7082

Gmix Nutrição Prática – (41) 99523-4100

Precauções

A dica da Tribuna para as encomendas da Ceia de Natal, além dos locais citados na reportagem, é pesquisar bastante. Seja pela internet ou por indicações de amigos, vale ficar de olho no cardápio que mais agrade, mas que também não vá gerar transtornos. Fique atento a possíveis reclamações que já existam nos locais sobre prazos de entrega, temperos, quantidades entre outros detalhes.

Se possível, visite o local com antecedência para conhecer a cozinha, os cuidados com a higiene, os clientes que já são da casa. O cuidado nunca é demais para aproveitar o Natal e as comemorações em família.

