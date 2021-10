O “Dia de los Muertos” é uma celebração de origem indígena que atrai turistas de todo o mundo para o México anualmente. Uma festa em homenagem a todos que já se foram, com cores, música e alegria. Por aqui, o Dia de Finados é tradicionalmente um dia de relembrar os entes que partiram, mas com orações e silêncio. Aos poucos, algumas iniciativas tentam mudar essa cara um pouco mais triste deste dia.

O Cemitério Vertical de Curitiba, por exemplo, preparou três dias de celebração ao Dia de Finados, com uma programação que envolve toda a família. Todos os eventos serão transmitidos pelo Facebook, Instagram e Youtube da empresa para quem quiser permanecer on-line, mas as atividades serão abertas a todos para participação presencial (respeitando recomendações de segurança anti-covid).

A gerente geral do Cemitério Vertical, Nina Costa, avisa que serão distribuídas senhas para o controle de acesso e que o auditório para 340 pessoas funcionará com 70% da sua capacidade. “Nossa palavra chave é acolhimento. Destacamos toda nossa equipe para receber as famílias que visitam seus entes queridos com toda a segurança e atenção que merece a data”, afirmou.

Agenda

Para os três dias de celebração são esperadas mais de 30 mil pessoas que contarão com uma vasta agenda de atividades e serviços especiais. No sábado, dia 30, a professora Íris Lopes dedica o dia aos cuidados com a mente e o corpo com exercícios de yoga e arteterapia. Na terça-feira (02), Dia de Finados, serão realizadas missas ecumênicas, apresentações musicais, arteterapia e atividades para crianças.

O grupo Filhos da Lua faz duas apresentações teatrais para crianças, pela manhã às 10h e à tarde às 15h. Entre os serviços, destaque para o “Leva e Traz”, uma van que fará o transporte até o Cemitério Vertical entre 7h30 e 18h30, na esquina da Av. Victor Ferreira do Amaral com a Rua Konrad Adenauer, em frente ao Shopping Jockey Plaza.

Também estará disponível serviço de capelania, uma assistência espiritual e emocional que busca proporcionar uma palavra de esperança e conforto nos momentos difíceis. Uma das funções da capelania é falar sobre a vida e a morte, de forma leve e saudável. O capelão é um assistente religioso e social disposto a confortar as pessoas em diferentes situações de atendimento. Cada qual com sua diferente realidade, seja idoso ou criança. Para isso, os capelães Bruno Matias e Katia Souza estarão presentes todos os dias para acolher a todos.

Informações pelo telefone (41) 3360-6000.

Balões e árvore da saudade

Já no Cemitério Memorial da Vida, em São José dos Pinhais, região metropolitana, a agenda de eventos também conta com missas e cultos ecumênicos, contemplando todas as religiões. Além das cerimônias mais tradicionais – além de praça de alimentação, floricultura com vasos e arranjos, espaço para cerimonias e músicos itinerantes) -, serão oferecidos aos frequentadores a chance de participar dos Balões de Homenagem e a Árvore da Saudade.

No dia 2, terça-feira, a partir das 9h, os familiares são convidados a participar das duas atividades. Será possível escrever o nome dos entes queridos e também mensagens especiais. No final do dia, os papéis são queimados e os balões soltos numa bonita revoada.

Quem quiser pode participar do Tributo aos Falecidos, enviando até o dia 30 de outubro, este sábado, uma foto e o nome do ente querido para o WhatsApp do cemitério (41-98881-3955)