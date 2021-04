Cem cartinhas e desenhos de agradecimento foram entregues aos profissionais da saúde da Unidade de de Saúde Jardim Aliança, no Santa Cândida. Como forma de homenagem, os estudantes da Escola Municipal CEI Augusto César Sandino, que fica próxima da unidade de saúde, escreveram recadinhos e mensagens a quem tem se dedicado durante esse tempo de pandemia.

A diretora da escola, Kelly Christina Pereira Armstrong de Oliveira, explica que a homenagem se estenda também a todos os profissionais pelo estado e pelo Brasil. “São nossos heróis que estão combatendo o coronavírus e salvando vidas. Merecem todo nosso apoio e reconhecimento”, frisou Kelly ao fazer a entrega, acompanhada de Marcelo Nedbajluk, pai da estudante Marcela Nedbajluk, uma das autoras das cartas.

LEIA TAMBÉM – Curitiba quer plantar 100 mil árvores até o final do ano; Ipê roxo marca lançamento da campanha

“Foi um grande reconhecimento, muita emoção. Crianças tão pequenininhas sabendo o nosso valor. Isso é muito gratificante. Esperamos que continuem com essa consciência, que cresçam sabendo que a saúde tem muito valor”, afirmou a autoridade sanitária Maria Cristina Tanaka Arai, da US Jardim Aliança.

As cartinhas foram higienizadas e ficaram em quarentena por duas semanas antes de serem entregues à equipe do Jardim Aliança. A entrega foi simbólica, feita do lado de fora da unidade.