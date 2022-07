A programação do Inverno Curitiba acaba de ganhar mais uma atração. Nesta semana, as visitas guiadas ao Cemitério Municipal São Francisco de Paula terão quatro edições noturnas, de quarta-feira (13) a sábado (16), das 19h às 22h, para quem gosta e quer saber mais sobre a história da cidade de um jeito diferente.

As inscrições abrem a partir da 0h desta terça-feira (12), pelo Guia Curitiba. Cada sessão tem 60 vagas.

De acordo com a diretora de Serviços Especiais da Secretaria do Meio Ambiente, Clarissa Grassi, que também é pesquisadora cemiterial e responsável pela programação, as visitas terão o circuito regular.

“As pessoas podem esperar muita informação sobre as trajetórias das pessoas ali sepultadas, permeando arquitetura, geologia, simbologia e arte presentes nos túmulos do equipamento público mais antigo da cidade”, explica.

As visitas ao Cemitério Municipal foram retomadas em maio deste ano, após a interrupção devido à pandemia. Mais de sete mil pessoas já participaram da atividade, desde 2017, quando ela foi institucionalizada. Além da visita noturna, são realizadas também a visita padrão e as temáticas. Em breve, devem ser anunciadas novas datas.

Serviço

Visita guiada noturna ao Cemitério Municipal São Francisco de Paula

Datas: quarta (13/7), quinta (14/7), sexta (15/7) e sábado (16/7)

Horário: das 19h às 22h

Local: Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Praça Padre João Sotto Maior, São Francisco)

Inscrições: guia.curitiba.pr.gov.br