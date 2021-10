As famílias permissionárias de jazigos nos cemitérios municipais de Curitiba – São Francisco de Paula, Santa Cândida, Boqueirão, Água Verde e Zona Sul – têm até a sexta-feira, dia 29 de outubro, para realizar limpeza e reparos antes do Dia de Finados.

As licenças devem ser solicitadas diretamente nas administrações dos cemitérios. Os serviços poderão ser feitos todos os dias, inclusive aos sábados e domingos, das 9h às 17h.

Serão permitidas apenas pequenas reformas e pinturas, após comprovação do parentesco com o sepultado e pagamento das taxas previstas.

Os profissionais credenciados responsáveis pelos serviços deverão deixar o local do trabalho limpo e em ordem a cada fim de expediente. Além de estarem proibidas intervenções maiores durante esse período, não poderão ser utilizadas lavadoras de alta pressão para a limpeza dos jazigos.

Também é importante observar os cuidados relativos à pandemia da covid-19, distanciamento e uso de máscara e do álcool em gel.

