Até 31 de outubro, familiares permissionários de jazigos nos cemitérios municipais de Curitiba podem fazer limpezas e reparos nos túmulos também aos sábados, domingos e feriados. A decisão é válida para os cemitérios municipais São Francisco de Paula, Água Verde, Boqueirão, Santa Cândida e Zona Sul.

A medida consta na Ordem de Serviço do Departamento de Serviços Especiais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, responsável pela gestão dos espaços e do Serviço Funerário. As licenças devem ser solicitadas diretamente nas administrações dos cemitérios.

“Com essa decisão atendemos ao costume das famílias de promover melhorias nos túmulos, especialmente com a aproximação do Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro”, explica a diretora do Departamento, Clarissa Grassi.

Como funciona

Os serviços poderão ser feitos todos os dias, das 9h às 17h, até 31 de outubro. Serão permitidas apenas pequenas reformas e pinturas, após comprovação do parentesco com o sepultado e pagamento das taxas previstas.

Os profissionais credenciados responsáveis pelos serviços deverão deixar o local do trabalho limpo e em ordem a cada fim de expediente.

Além de estarem proibidas intervenções maiores durante esse período, não poderão ser utilizadas lavadoras de alta pressão para a limpeza dos jazigos.