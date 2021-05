Os cemitérios municipais de Curitiba permanecem abertos no próximo domingo (9), Dia das Mães. Como muitas pessoas costumam fazer visitas para prestar homenagens nesta data, todos os portões das necrópoles ficarão abertos para evitar aglomerações na entrada e saída.

Os visitantes devem observar as demais medidas de prevenção à disseminação do novo coronavírus, como o distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e higienização das mãos com álcool em gel.

“Quem puder e preferir fazer a visita com maior tranquilidade deve procurar uma data alternativa, ao longo desta semana, por exemplo”, orienta a diretora de Serviços Especiais da Secretaria do Meio Ambiente, Clarissa Grassi.

Portões dos cemitérios municipais São Francisco de Paula, Santa Cândida, Água Verde e Boqueirão ficam abertos das 7h às 18h em dias úteis e das 9h às 18h em fins de semana e feriados.