A centenária Igreja Imaculado Coração de Maria de Curitiba, em frente à praça Ouvidor Pardinho, no Rebouças, recebeu nova iluminação cênica. Com tecnologia LED, os equipamentos evidenciam detalhes arquitetônicos como a imagem da mãe de Jesus Cristo no alto da torre, o vitral da fachada, os arcos e relevos da edificação.

O sistema luminotécnico foi entregue à cidade como parte dos festejos pelos 329 anos de Curitiba, neste mês de março.

Para a nova iluminação foram usados 61 projetores de potencias variadas, todos em tecnologia LED, que são mais eficientes e econômicos, a partir de um projeto desenvolvido especificamente para construção. A iluminação é monocromática, com temperatura de cor de 2.700K e luminárias que permitem angulações diferentes na emissão da luz, criando efeitos em cada elemento.

Para o padre Eguione Nogueira Ricardo, responsável pela paróquia Imaculado Coração de Maria, além de destacar a beleza e a história da edificação a nova iluminação assegurou outras benfeitorias, como a segurança proporcionada com a claridade.

“Estamos tendo uma repercussão positiva. Melhor iluminada, com destaque para a edificação, a igreja ficou mais atrativa. Foi um presente especial para comemorar os cem anos da paróquia”, completou o pároco.

História

A igreja começou a ser construída em 1917, atendendo à solicitação dos padres claretianos, na época em que a Diretoria de Obras Públicas da cidade estava sob o comando do engenheiro João Moreira Garcez. Foi concluída e inaugurada em dezembro de 1922.

“O trabalho da Prefeitura valorizou todas as entradas e saliências dessa arquitetura prodigiosa. Essa memória católica da cidade, também memória da arquitetura e da urbanização na direção dos arrabaldes que a cercavam, povoados de campos cheios de pinheiros, é também a memória de Curitiba e nosso orgulho de ser”, disse o prefeito Rafael Greca.

Monumentos históricos

Executado sob a coordenadoria do Departamento de Iluminação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, o trabalho na igreja Imaculado Coração de Maria faz parte dos programas de Iluminação Cênica e de Destaque de Monumentos e Prédios Históricos e do Rosto da Cidade, de revitalização da área central.

“É um movimento de incentivo e valorização ao turismo, ao setor do comércio que faz nossa economia girar, mas sobretudo uma forma de contemplar a população com mais conforto, segurança e bem-estar a partir dos espaços bem iluminados”, diz o secretário municipal de obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Segundo o arquiteto do Departamento do Iluminação Pública, Thales Henrique Sinhorini, a nova iluminação da igreja buscou destacar detalhes da edificação marcada por traços verticais, especialmente na torre que compõe assimetricamente as fachadas, contrafortes nas laterais, esculturas do anjo e de Maria, além de vitrais, arcos e relevos.

“Buscamos valorizar os elementos ornamentais da construção, marcar a verticalidade e as esculturas. Para isso utilizamos projetores de piso e projetores juntos à construção”, explicou Sinhorini.