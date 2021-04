Via WhatsApp

A Central de Relacionamento da Prefeitura vai passar a oferecer orientações sobre o auxílio alimentar de R$ 70 a famílias em situação de risco social durante a pandemia. As dúvidas poderão ser esclarecidas pelo WhatsApp pelo telefone (41) 98476-2903. A inteligência artificial da plataforma irá simular uma conversa humana, tirando dúvidas sobre como ter acesso ao crédito.

A tecnologia funciona como uma espécie de assistente virtual que se comunica e interage com as pessoas através de mensagens de texto automatizadas.

Lançado na semana passada pelo prefeito Rafael Greca, o auxilio alimentar de Curitiba está beneficiando 35 mil famílias em situação de extrema pobreza e risco social da capital. O valor é utilizado para adquirir alimentos nos Armazéns da Família.

“Toda a estrutura da Prefeitura está mobilizada para informar e orientar as famílias beneficiadas sobre o crédito alimentar que será oferecido, inicialmente, por três meses”, salienta Luiz Gusi, secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

Os beneficiados são famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e vinculadas aos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) da Fundação de Ação Social (FAS).

Gusi ressalta que, caso haja famílias que ainda não fazem parte do CadÚnico, mas precisam do auxilio alimentar, elas devem procurar o CRAS da sua região para se inscrever (confira os endereços neste link).

As 35 mil famílias beneficiadas podem adquirir alimentos com o crédito em uma das 34 lojas do programa Armazém da Família (veja os endereços neste link). Também é possível comprar itens de higiene e limpeza.

O auxílio alimentar da Prefeitura de Curitiba é uma ação conjunta da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), da Fundação de Ação Social (FAS) e da Secretaria Municipal de Finanças.

Passo a passo para obter informações sobre o auxílio alimentar pela Central de Relacionamento da Prefeitura

Pelo WhatApp, a pessoa deverá cadastrar o número (41) 9876-2903 e digitar “Olá”.

Em seguida, a inteligência artificial da Central irá dizer “Olá” e informar, na sequência, “Este é um canal de atendimento automático de informações da Prefeitura” e “Digite o número da opção conforme assunto que gostaria de tratar:”

Entre as opções, digite: “5 – Auxílio Alimentar da Prefeitura de Curitiba”

Na sequência, a pessoa será orientada de maneira rápida, com processamento de frases para descobrir as dúvidas que ela tem. Basta ler a pergunta e digitar o número correspondente. Ex.: “2 – Quem tem direito a receber o auxílio alimentar?”

Ao fim da conversa, a inteligência artificial irá se colocar à disposição para tirar outras dúvidas: “Quando precisar estamos aqui, é só mandar um Oi. Agradecemos o seu contato!”