O UniBrasil Centro Universitário lançou o projeto “Simulado do Enem”, que tem como intuito oferecer de forma online e gratuita, provas simuladas aos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio. O simulado tem como objetivo testar os conhecimentos e preparar o estudante do ensino médio para que ele esteja mais tranquilo no momento do exame, assim como organizado para toda a extensão horária das provas.

O simulado será realizado nos dias 25 de setembro e 02 de outubro, com duração de cinco horas e trinta minutos. Cada prova terá 90 questões similares ao ENEM de anos anteriores. No dia 25, acontece o simulado das disciplinas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Redação. No dia 02 de outubro, o simulado será referente as disciplinas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

+ Leia mais: Veja algumas curiosidades sobre Curitiba

O projeto começou em 2020 como “Aulões do Enem” e neste ano foi atualizado para o formato de simulados. Os alunos recebem no ato da inscrição materiais com aulões e apostilas de diversas áreas, dicas de estudo e de como fazer uma boa prova. Além disso, após a realização dos simulados acontecerão lives de correção das questões.

Já as redações serão corrigidas individualmente e os resultados serão disponibilizados aos estudantes, dentro dos parâmetros estipulados para os vários itens de avaliação.

Para mais informações e inscrições acesse o site da UniBrasil.