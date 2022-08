O mês de agosto marca o período de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, com o Agosto Lilás, e a FAE Centro Universitário participará de ações oferecendo atendimentos gratuitos à população de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Os atendimentos ocorrem nesta segunda-feira (22) e no próximo sábado (27), oferecidos pelo Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da instituição.

Segundo a FAE, haverá atendimentos e orientações sobre divórcio, guarda, pensão alimentícia, organização financeira, direitos do consumidor, imposto de renda e MEI, além de outros assuntos fiscais.

Nesta segunda-feira, o mutirão de atendimentos ocorrerá no bairro Borda do Campo, na subprefeitura de SJP, das 9h30 às 16h. Nessa data, os assuntos tratados serão referentes a direito de família, como divórcio, guarda e pensão, por exemplo.

Já no sábado, dia 27, os serviços estarão disponíveis no bairro Guatupê, na Praça Primavera, no mesmo horário. Dessa vez, o tira-dúvidas contemplará direito de família, mas também direito trabalhista (informações sobre como fazer um currículo e se portar em uma entrevista, por exemplo, podem ser adquiridas nesse dia), direito do consumidor e finanças pessoais (como organizar suas finanças).

“A participação da FAE é de extrema importância nesses atendimentos, tendo em vista o cunho social”, afirma a professora do curso de Direito da FAE São José dos Pinhais, coordenadora do NPJ e do evento, Claudia Maria Felix de Vico Arantes. A ação é uma iniciativa da prefeitura, em parceria com a Câmara Municipal e a Procuradoria Especial da Mulher.

Serviço

Mutirão de atendimentos gratuitos da FAE SJP – Agosto Lilás

Quando: 22 e 27 de agosto

No dia 22, Subprefeitura, bairro Borda do Campo – SJP

No dia 27, Praça Primavera, bairro Guatupê – SJP

Horário: das 9h30 às 16h